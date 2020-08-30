HAKKARİ Yüksekova'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

HAKKARİ Yüksekova'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlandı

Yüksekova'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlandıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Yüksekova'da Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlandı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Belediye binası önündeki törene, pandemi nedeniyle 5 protokol üyesi ve koruma polisleri katıldı. Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde çelenk sunma töreni, ilk kez belediye başkanlığı binası önünde yapıldı. Törene, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Özgül, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin katıldı. Pandemi nedeniyle 5 protokol üyesinin katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası sona erdi.

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