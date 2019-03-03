Hakkari Yüksekova'da Zorlu Karla Mücadele Çalışması

Yüksekova'da zorlu karla mücadele çalışmasıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen hafta etkili olan ve 63 köy ile 117 mezranın yolunun kapanmasına neden olan kar yağışını durmasından sonra yoğun bir çalışma başlatıldı.

Yüksekova'da zorlu karla mücadele çalışması



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen hafta etkili olan ve 63 köy ile 117 mezranın yolunun kapanmasına neden olan kar yağışını durmasından sonra yoğun bir çalışma başlatıldı. Yüksek kesimlerde yer 6 metreyi bulan kar kalınlığı ise ekiplere oldukça zorlu anlar yaşattı.



Hakkari ve çevresinde salı günü başlayan kar yağışı, perşembe akşamına kadar sürdü. Yüksekova merkezdeki kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Rüzgarın da etkisiyle bazı yerlerdeki kar kalınlığı ise 6 metreyi buldu. Kar yağışını durmasından sonra kapalı olan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 63 köy ve 117 mezranın yolu ulaşıma açılırken, ekipler bazı yerlerde oldukça zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı. Kalınlığı yer yer 6 metreyi bulan kar, iş makinalarının boyunu aştı. Tüm olumsuzluklara rağmen karla mücadele ekipleri çalışmaların başlarıyla tamamladı. Yapılan çalışmalar ise karla mücadele ekipleri tarafından görüntülendi.

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