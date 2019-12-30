Hakkari yüksekova'daki kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı - Son Dakika

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Hakkari yüksekova'daki kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı
6 saat önce
HAKKARİ Yüksekova'daki kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
HAKKARİ Yüksekova'daki kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı
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