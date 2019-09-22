Son Dakika Haberleri: Hakkari yüksekova'daki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi
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Hakkari yüksekova'daki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi

13 dakika önce

Yüksekova'daki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildiHakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölen yakınları için taziyeye giderken kazada yaşamını yitiren 3 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yüksekova'daki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölen yakınları için taziyeye giderken kazada yaşamını yitiren 3 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiflik beldesi Kerem Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Ölen bir yakınların için Köprücük köyünden Kerem Ağa Mahallesi'ne taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu Kenan Taşkın yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkıp, Nehil Sazlığı'na uçtu. Kazada sürücü Kenan Taşkın (36) ile Hasan (65) Cankurtaran öldü, Sıddık Cankurtan (57), Selahaddin Demir ve Münür Demir ise yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sıddık Cankurtan da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Selahaddin Demir ise Van'a sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kenan Taşkın ile Hasan ve Sıddık Cankurtaran'ın cenazeleri, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Köprücük köyüne getirilen cenazeler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari yüksekova'daki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi

Devlet Hastanesi, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
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