Son Dakika Haberleri: Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika Dünya Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atandı

Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atandı

58 dakika önce

Mardin'in ilçesi Nusaybin, Hakkari ilçesi Yüksekova ve Hakkari belediyelerinin aralarında bulunduğu üç belediyeye kayyum atandı.

Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atandı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Hakkari Büyükşehir belediyelerine kayyum atandı.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı valilikçe "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

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Yüksekova, Nusaybin, Hakkari, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:12 
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Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı
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