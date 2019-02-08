Son Dakika Haberleri: Hakkari Yüksekovalı Genç Sporcuların Büyük Başarısı

Hakkari Yüksekovalı Genç Sporcuların Büyük Başarısı

1 saat önce

Yüksekovalı genç sporcuların büyük başarısıHakkari'nin Yüksekova ilçesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8.

Yüksekovalı genç sporcuların büyük başarısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Birhat Düzen, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonada, 35 kiloda Türkiye ikincisi olurken, gençlerde ise Farabi Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Özgür Demirayak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nca, Antalya'da 4 Şubat'ta yapılan organizasyona 2 binin üzerinde sporcu katıldı, 53 hakem görev aldı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular dereceye girebilmek için mücadele verdi. Yarışmada Yüksekova Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Birhat Düzen, yıldızlar kategorisinde 35 kiloda Türkiye ikincisi, aynı yarışmanın gençler kategorisinde ise Farabi Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Özgür Demirayak 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Yıldızlarda Türkiye ikincisi Düzen, Yüksekova Gençlik Merkezi'nde bir yıldır wushu kursuna geldiğini belirterek, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonada yıldızlarda büyük başarı elde ettim, çok mutluyum. Amacım, ülkemizi yurtdışında yapılacak olan şampiyonalarda temsil etmek. Bunun için sıkı bir antrenman yapıyoruz dedi.

Büyükler kategorisinde 48 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Farabi Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Demirayak ise, Yüksekova'da huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte güzel gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek, Gençlik merkezinin açılmasıyla birlikte bir çok spor dalı açıldı. Bizler de buraya gelerek istediğimiz dalda eğitim görmeye başladık. Yaklaşık bir yıl boyunca eğitimini aldıktan sonra il ve bölgelerde yapılan müsabakalarda dereceye girdim ve hedefim olan Türkiye şampiyonluğu yarışmasına katıldım. Yarışmada Türkiye 3'üncüsü oldum. Çok mutluyum diye konuştu.

Wushu Hakkari il Temsilcisi Özgür Dağlar da, 48 lisanslı öğrencilerinin bulunduğunu ve şampiyon olan öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:23 Kaynak: DHA

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