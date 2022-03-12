Hakkâri zabıtası tarihi geçmiş ürünleri imha etti - Son Dakika
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Hakkâri zabıtası tarihi geçmiş ürünleri imha etti

12.03.2022 13:00
Hakkâri zabıtası tarihi geçmiş ürünleri imha etti

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, marketlerde tespit edilen son kullanım tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, marketlerde tespit edilen son kullanım tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Hakkari'de son günlerde etiket kurallarına uymayan birçok işyerine ceza kesin zabıta ekipleri, halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekiplerin zincir marketlerde yaptıkları denetimlerde ele geçirdiği tarihi geçmiş ürünler, toplatılarak imha edildi. Gelen ihbarları da anında değerlendiren ekipler, halkın sağlığı ile oynayanlara kapatma ve ağır para cezası kesileceği uyarısında bulundular. - HAKKARİ

Hakkâri zabıtası tarihi geçmiş ürünleri imha etti

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Şemdinli'de marketler denetlendi Şemdinli'de marketler denetlendi Şemdinli'de marketler denetlendi Şemdinli'de marketler denetlendi

Hakkari, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkâri zabıtası tarihi geçmiş ürünleri imha etti - Son Dakika


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