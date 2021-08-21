Hakkari zabıtasından marketlere denetleme - Son Dakika

Hakkari zabıtasından marketlere denetleme

Hakkari Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Kontrol Birimi ekipleri, kentteki marketleri denetledi.

Hakkari Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Kontrol Birimi ekipleri, kentteki marketleri denetledi. Hakkari Zabıta Müdürü Adil Demir, Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisi Butan Taş ile birlikte marketleri denetledi. Marketlerde etli mamullerin reyonları, ürünlerin son tüketim tarihi ve aynı zamanda gıda ürünlerinin koku ile ambalaj incelemesini yapan ekipler, bu tür denetimleri sıklıkla yaptıklarını ifade ettiler. Vatandaşların sağlığı ile kimsenin oynamasına izin vermeyeceklerinin altını çizen ekipler, denetimleri aralıksız süreceklerini kaydettiler. - HAKKARİ

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