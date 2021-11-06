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Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarıya odaklandı - Son Dakika

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarıya odaklandı

06.11.2021 12:13

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, başarılı sonuçlar alarak ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, başarılı sonuçlar alarak ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

Kentte 2008 yılında kurulan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, amatör, 3 ve 2. Lig'de sürdürdüğü başarılı futbol serüveninin ardından dört yıl önce TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi.

Gösterdiği başarıyla "kadının sahada ne işi var" şeklindeki ön yargıları kırarak ligdeki 12 takımdan biri olan kulüp, kenti kadınlar bazında en üst ligde temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Bağlı oldukları futbol tutkusuyla kentte bu spora ilginin artmasını sağlayan Hakkari ekibi, geçen yıl kadrosunda bulunan 6 futbolcuyla yollarını ayırdı, 5'i yabancı 6 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yenilenen kadrosuyla ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen takım, çalışmalarını Merzan Futbol Sahası'nda sürdürüyor.

Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır futbolla uğraştıklarını ve 2018'den beri 1. Lig'de mücadele ettiklerini söyledi.

Zorlu ve uzun bir serüven geçirdiklerini, "bir kız nasıl şort giyebilir, nasıl top oynayabilir, kadının sahada ne işi var" şeklindeki ön yargılarla sık sık karşılaştıklarını belirten Timur, "Biz bütün algıları kırdık ve yolumuza çekinmeden, korkmadan, endişe duymadan devam ettik. Şu anda emin adımlarla devam ediyoruz." dedi.

İyi bir ligde mücadele ettikleri için transferlere ihtiyaç duyduklarını ve bütçelerine uygun transferler yapmaya çalıştıklarını aktaran Timur, şöyle konuştu:

"Altyapımız ve kadromuz geniş ama yalnız tecrübeli futbolculara da ihtiyacımız var. Bu ligin temposu başkadır. Sadece biz değil diğer kulüpler de transfer yapıyor. Bu sene 5 yabancı transfer yaptık. Her zaman önümüze bir hedef koyuyoruz. Maddi sıkıntılardan dolayı istediğimiz hedefe ulaşamadık. Hedefimiz Hakkari olarak ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmektir. Bunu başarabilme yeteneğimiz ve arzumuz var. Ama kısıtlı imkanlar nedeniyle bunu ikinci plana bıraktık. Yerli futbolcularımızın da potansiyeli yüksek. Bir taraftan altyapıdaki sporcularımızla ilgileniyoruz. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı kentin sembolüdür. Umarım vatandaşlarımız da takıma sahip çıkar."

Nursel Özkan: "İlimizin terörle değil de sporla anılmasını istiyorduk"

Nursel Özkan da yaklaşık 13 yıldır futbol oynadığını, farklı kulüplerde top koşturduğunu ve memleketinin başarısı için kente döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Geldiğimde takımımız 2. ligdeydi ve başarı göstermek istiyorduk. Çünkü artık ilimizin terörle değil de sporla anılmasını istiyorduk. Birinci lige çıkarak tüm algıları boşa çıkarttık. Sayın Valimiz ve diğer devlet büyüklerimiz bize maddi ve manevi destek verdiler. Tribünlerimiz doldu ve taraftarımızın yüzde 80'i erkekti. Pandemi nedeniyle 1,5 senedir top oynamıyorduk. Tekrar sahalara döndük, çok mutluyuz. Kardeşlerimizin önünü açmak için daha da çok çalışmalıyız. Hedefimiz her zaman öncelikle takımı ligde tutmak."

Kayseri Gençlerbirliği Takımı'ndan transfer edilen Melda Çetin ise iyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini aktararak, "Gelmeden önce benim de ön yargılarım vardı. Duyduklarım, düşüncelerim çok farklıydı. Geldikten sonra düşüncelerimin, ön yargılarımın doğru olmadığını fark ettim. Hiçbir şekilde pişman değilim. Burası küçük ve şirin bir şehir. Küçük kardeşlerimize örnek olmaya ve onlara uygun şekilde davranışlar sergilemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarıya odaklandı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarıya odaklandı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarıya odaklandı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarıya odaklandı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarıya odaklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı başarıya odaklandı - Son Dakika


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