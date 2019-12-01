Hakkarigücü kendi evinde 3-2 yenildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, kendi sahasında konuk ettiği Ataşehir Belediyespora 3-2 yenildi.



Merzan Futbol Sahasında oynanan müsabakayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Güvenlik Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak ve çok sayıda sporsever izledi.



Oldukça çekişmeli geçen maçta, konuk takım Ataşehir Belediyespor, Hakkarigücü Sporu 3-2 mağlup etti. - HAKKARİ