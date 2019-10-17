Son Dakika Haberleri: Hakkarigücü sahaya çıkıyor
Son Dakika Spor Hakkarigücü sahaya çıkıyor

Hakkarigücü sahaya çıkıyor

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımı, ligin ilk maçında İzmir Konak Belediye Spor ile kendi sahasında karşı karşıya geliyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kadın Futbol Takımı, ligin ilk maçında İzmir Konak Belediye Spor ile kendi sahasında karşı karşıya geliyor.


Ligin ilk maçı için tüm hazırlıklarını tamamlayan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 12.00 İzmir Konak Belediye Spor'u evinde ağırlayacak.


Ligin ilk maçında sahaya çıkacak olan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, tüm sporseverleri destek için sahaya çağırdı. - HAKKARİ

Futbol, Konak, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
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