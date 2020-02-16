Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi - Son Dakika Spor

Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele veren Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele veren Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.


Merzan futbol sahasında oynanan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta Hakkarigücü Spor, konuk ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.


Maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Hamdi Ünal Akmeşe ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar da izledi. - HAKKARİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ereğli Belediye, Karadeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivassporlu minik taraftarlar, kardan hakem yapıp: Müessesimizde VAR yoktur yazdılar
Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu! Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 00:01:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]