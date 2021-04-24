SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik - Son Dakika

SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik

24.04.2021 14:27

SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik"Hakkari halkı sporu çok seviyor""Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımı büyük bir sürprize imza atabilir"Mithat ABAKAN / MANAVGAT, (DHA) - Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile...

SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik

"Hakkari halkı sporu çok seviyor"

"Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımı büyük bir sürprize imza atabilir"

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT, (DHA) - Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur, 2008 yılında kurulan takımda şu anda 150'ye yakın lisanslı futbolcu olduğunu belirterek, "Hakkari gibi bir yerde bir kız çocuğunun oradan çıkıp futbol oynaması, okuması büyük bir başarıdır. 2008 yılında kadın futbol takımını kurdum, ilk etapta sıkıntı yaşadım. Yani zorlu bir mücadeleden geçtik, bir süzgeçten geçtik. O kabuğu kırmak çok zor oldu bizim için" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Spor futbol takımı sahada yaptığı mücadeleyle turnuvaya renk kattı. Hakkari'nin ortalama 1750 metre rakımla Türkiye'nin tavanı denilebilecek bir coğrafya olduğunu söyleyen teknik direktör Cemile Timur, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "2008 yılında kadın futbol takımını kurdum, ilk etapta sıkıntı yaşadım. Yani zorlu bir mücadeleden geçtik, bir süzgeçten geçtik. O kabuğu kırmak çok zor oldu bizim için, benim için aslında bir kadın olarak. Yavaş yavaş, örnek teşkil eden milli takım oyuncularımız çıktı ortaya. Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası bize çok destek oldu. Hakkari'deki kadın futbolunun önünü açtı. Milli takımlarımıza oyuncu kazandırarak altyapıdaki kızlarımızın da önü açıldı. Bu durum ailelere de teşvik oldu. Bu şekilde alt yapılarımızda gelişe gelişe devam ediyor" diye konuştu.

"HAKKARİ HALKI SPORU ÇOK SEVİYOR"

Bütün bu olumsuzluklara rağmen bugün itibarıyla gelinen noktada Hakkari halkının kadın futbol takımına büyük değer verdiğini ve önemsediğini anlatan Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur, "Hakkari halkı sporu çok seviyor ve gençlik potansiyeli çok yüksek olan bir bölge. Kadın futbol takımımız el üstünde tutuluyor. Sayın Valimiz tarafından, sponsorumuz Kazım Türker tarafından. Takımımızın 3 senedir sponsorluğunu şirketi Vedaş aracılığıyla Kazım Türker yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKKARİGÜCÜ SPOR KADIN FUTBOL TAKIMI BÜYÜK BİR SÜRPRİZE İMZA ATABİLİR

"

Takıma verilen bu destek sayesinde gelecek yıllarda sürprizlerin olabileceğini belirten teknik direktör Timur, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki senelerde Hakkarigücü Spor kadın futbol takımı büyük bir sürprize imza atabilir, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde de temsil edebilir. Biz şu anda bu yönde hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Şu an sporcularımıza temel eğitim vererek tecrübe edinmeye çalışıyoruz. Bizim sporcu kaynağımız, okullar. Sporcularımızı şehrimizdeki okullarımızdan temin ediyoruz. İl merkezi ve ilçelerimizde potansiyeli yüksek yetenekli genç futbolcularımızı bir araya getiriyoruz, seçmelerden geçiriyoruz. Bu şekilde alt yapımızı da kuruyoruz. Alt yapı takımımız geçen yıl her sene olduğu gibi yine bölge şampiyonu oldu. Alt yapıdan da takımımıza takviye oyuncu alıyoruz. Şu anda 150'ye yakın lisanslı kadın futbolcumuz mevcut" şeklinde konuştu.

Hakkari'de coğrafi şartların çok zor olduğunu anlatan Timur, "Hakkari gibi bir yerde bir kız çocuğunun oradan çıkıp futbol oynaması, okuması büyük bir başarıdır. Biz kısıtlı imkanlarımızla buralara kadar geldik. Ailelere de buradan çağrı yapıyorum, kız çocuklarınıza sahip çıkın. Spora ve futbola yöneltmelerini istiyorum" diye konuştu.

SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik
SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik
SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik
SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik
SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik
SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik
SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik
SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Hakkarigücü Spor Teknik Direktörü Cemile Timur: Hakkari'de kadın futbolu için zorlu bir mücadeleden geçtik - Son Dakika Spor


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