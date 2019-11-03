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Hakkarigücü sporcuları yemekte buluştu

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü futbolcuları, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Hakkarigücü sporcuları yemekte buluştu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü futbolcuları, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen yemekte bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çevre Yolu Caddesi'ndeki restoranda düzenlenen programda, ligin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Fomget Gençlik Sporu 2-1 mağlup eden futbolcuları tebrik etti.

Programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren futbolcular, desteklerinden dolayı Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Programa katılan iş adamı Faruk Kabayel de takıma galibiyet primi olarak nakdi yardımda bulundu.

Yemeğe, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve takım yöneticileri katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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