Son Dakika Haberleri: Hakkarigücüspor Evinde 2-1 Mağlup Oldu

Hakkarigücüspor Evinde 2-1 Mağlup Oldu

16 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Konak Belediyesporu misafir eden Hakkarigücüspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Hakkarigücüspor Evinde 2-1 Mağlup Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Konak Belediyesporu misafir eden Hakkarigücüspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Merzan Futbol Sahasında Konak Belediyespor ile Hakkarigücüspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta, her iki takım kıyasıya mücadele etti. Konak Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

Hakkari, Konak Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Konak, Spor
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