Hakkarili 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine gönderildi - Son Dakika

Hakkari İl ve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüklerince, 40 lise öğrencisi 5 günlük İstanbul ve Çanakkale gezisine gönderildi.

Milli, manevi değerlerin tanıtılması ve ortak kültürel bilincin oluşturulması amacıyla düzenlenen gezi öncesi öğrenci, öğretmen ve aileleri polisevindeki programda bir araya geldi.

Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, öğrenci ve aileleriyle sohbet etti.

Gezi kapsamında 40 öğrencinin öğretmenleriyle söz korusu illeri gezeceğini belirten Çimşit, daha önce de 40 öğrenciyi Ankara'ya gönderdiklerini anımsattı.

Öğrencilere iyi yolculuklar dileyen Çimşit, "İnşallah kazasız belasız gider, gelirsiniz. Ekonomi anlamında, nüfus anlamında Türkiye'nin en önemli iline İstanbul'a gidiyorsunuz. Ardından Çanakkale'ye geçeceksiniz. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim için Çanakkale Savaşlarının yeri ve önemi ayrıdır. Çanakkale Zaferi bu ülke için çok çok önemli. O toprakları da göreceksiniz." diye konuştu.

Öğrencilerden Berdan Beşer ise ilk defa İstanbul ve Çanakkale'ye gideceğini belirterek, "Bu yüzden de biraz heyecanlıyım. İstanbul'da tarihi yerleri gezeceğiz. Sonra Çanakkale'ye gideceğiz. Orada şehitliği ziyaret edeceğiz. Mutluyum emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ile Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz'ın da katıldığı programın ardından öğrenciler İstanbul'a uğurlanmak üzere Selahaddin Eyyubi Havalimanına gönderildi.