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Hakkarili aile çocukları için evlerinin misafir odasını sınıfa çevirdi - Son Dakika

Hakkarili aile çocukları için evlerinin misafir odasını sınıfa çevirdi

29.05.2021 11:07
Hakkarili aile çocukları için evlerinin misafir odasını sınıfa çevirdi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3'ü öğretmen, biri doktor 4 kardeş, çocuklarının eğitimden geri kalmaması için evin misafir odasını sınıfa çevirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3'ü öğretmen, biri doktor 4 kardeş, çocuklarının eğitimden geri kalmaması için evin misafir odasını sınıfa çevirdi.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Şin ailesinden 3 öğretmen ve bir doktor, çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturmaya karar verdi.

Kardeşlerden Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Ahmet Şin, evinin misafir odasına masa ve sandalye yerleştirerek, sınıf ortamı oluşturdu.

Aynı aileden 9 öğrenci, dershane ortamını aratmayan odada Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla uzaktan eğitim görüyor ve öğretmen olan yakınlarının desteğiyle ders çalışıp sınavlara hazırlanıyor.

"Her gün çocuklarımızın başında etüt yapacakları şekilde bekliyoruz"

Sosyal bilgiler öğretmeni ???????Şin, AA muhabirine, ailede 3 öğretmen ile bir doktor olduğunu, bu nedenle salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek istediklerini söyledi.

Çocukların hedeflerinden uzaklaşmamaları için misafir odasını sınıfa çevirdiklerini anlatan Şin, öğrencilerin ev ortamında çalışabilecekleri bir ortam oluşturduklarını ifade etti.

Ailedeki eğitimcilerin çocukların ders çalışmalarına öncülük ettiğini aktaran Şin, şunları kaydetti:

"Hemen her gün çocuklarımızın başında etüt yapacakları şekilde bekliyoruz. Sorusu olan kardeşlerimizin, evlatlarımızın sorusunu çözüyoruz. Branşımızın dışında takıldıkları bir konu varsa da videolardan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepsi hedefi yüksek öğrenciler. Diğer öğrencilerimize de uzaktan eğitimle ders veriyoruz. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada 9 öğrenci var. Tamamı da ailemizden, benim ve kardeşlerimin çocukları. Ona rağmen sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ediyoruz. Girişte dezenfektan kullanılıyor, maskeler de sürekli yenileniyor. Temennimiz, bu salgın sürecinin yakın zamanda tamamen bitmesi ve okul ortamında çocuklarımıza kavuşmamızdır."

Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Enes Akın de verimli şekilde ders işlediklerini belirterek, "Okuldaki derslerle birlikte üniversite sınavlarına da hazırlanıyoruz. Burada dershaneyi aratmayan ortamda ders çalışıyoruz. Dayılarımın hepsi farklı branşlarda eğitimci. Takıldığımız konuları onlara gösteriyoruz. Bu işe öncülük ettikleri için onlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi, Eğitim Bilişim Ağı, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkarili aile çocukları için evlerinin misafir odasını sınıfa çevirdi - Son Dakika


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