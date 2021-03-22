Hakkarili Aycan milli takım kampına davet edildi

Hakkari Sümbül Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımında oynayan Aycan Taş, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde Yalova'da gerçekleştirilen Kadınlar A Milli Takım Kampına davet edildi.

Kulüp Başkanı Yıldız Tatlı, uzun yıllardır faaliyet gösteren Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının bireysel branşların yanında özellikle Bedensel Engelliler Derneği Başkanı aynı zamanda takım antrenörü Mesut Keskin ve Yardımcı Antrenör Cengiz Çatal'ın yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda 2005-2007 yılları arasında Asiye Deniz'i, 2015 yılından beri Zümeyran Polat Tekçe'yi Kadın A Milli Takımına dahil ettiklerini ve geçen hafta Aycan Taş'ı da Yalova'da gerçekleştirilen Kadınlar A Milli Takım kampına gönderdiklerini ifade etti. Tatlı, "Erkeklerde ise şubat ayında sporcu Remzi Pala'yı Genç Erkek Milli Takımına yolladık. Güzel gelişmeler kaydettik. Her zaman ve her yerde Valimiz İdris Akbıyık'ın kıymetli destekleri sürüyor. Ayrıca spor tesisleri konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emin Yıldırım desteği ve alakaları takdire şayandır. Bu uhdede başta Valimiz Akbıyık'a, Müdür Yıldırım'a ve antrenörlerimize kulübümüz adına teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ