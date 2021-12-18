Hakkarili başarılı sporcular Çanakkale'ye gitti - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin yürüttüğü "Okçuluk Ata Sporum, Çanakkale Şehitliğimdir" projesi kapsamında düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcular ve dernek üyeleri Çanakkale'yi ziyaret edecek.

Yaklaşık iki aydır devam okçuluk eğitimlerinin sonunda 18 genç kursiyer, 10 dernek yöneticisi ve üyesi ile proje ortağı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 2 kişi olmak üzere toplam 30 kişilik kafile, Çanakkale'yi gezmek için bu sabah Hakkari'den yola çıktı.

Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Dernek Başkanı Dr. Hikmet Yaşar, yaptığı açıklamada, çok güzel bir eğitim ve spor projesi uyguladıklarını söyledi.

Salgın sonrası Hakkari için çok yararlı bir proje hayata geçirdiklerini ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Yaşlısı, genci ve sporcusu ile halk okçuluk eğitimlerine büyük ilgi gösterdi. Üniversite öğrencileri birbirleri adeta yarıştı. Kursa katılanlar arasında kura yöntemi ile belirlemeler olduktan sonra 18 gencimiz, Çanakkale Şehitliği'ne ziyaret hakkı kazandı. Kursiyerlerimiz arasında Türkiye'nin her ilinden öğrenciler var. Amacımız, gençlerimizin Çanakkale Şehitliği'nin manevi ve tarihi duygusunun yerinde görüp, hissedebilmelerini sağlayabilmektir. Projemize destek olan başta Sayın Valimiz İdris Akbıyık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."