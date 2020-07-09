Hakkarili çoban, fenomen oldu - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde, yayınladığı komik videoları yüz binlerce kişi tarafından izlenen çoban Remzi Kartal (22), sosyal medyada fenomen oldu.
Yüksekova'ya 45 kilometre uzaklıkta Yeşiltaş köyünde, anne ve babası öldükten sonra üvey annesi ve 2 kardeşi ile birlikte derme çatma bir evde yaşayan, geçimini ise arkadaşı Ferhat Alper (23) ile birlikte keçi çobanlığı yaparak sağlayan Remzi Kartal, yayınladığı kısa videolar sayesinde kısa sürede tanındı. Sevecenliği ve komik hareketleriyle dikkat çeken Kartal'ın arkadaşı Ferhat tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerini, sosyal medyada yüz binlerce kişi izledi.
İnsanları güldürmenin mutluluğunu yaşadığını da belirten Kartal, "Herkese teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşların verdiği destekle de ev yapacağım. Bugün Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri tarafından yapılacak evimin temeli kazılıyor" diye konuştu