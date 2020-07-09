Hakkarili çoban, fenomen oldu - Son Dakika

Hakkarili çoban, fenomen oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde, yayınladığı komik videoları yüz binlerce kişi tarafından izlenen çoban Remzi Kartal (22), sosyal medyada fenomen oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde, yayınladığı komik videoları yüz binlerce kişi tarafından izlenen çoban Remzi Kartal (22), sosyal medyada fenomen oldu.

Yüksekova'ya 45 kilometre uzaklıkta Yeşiltaş köyünde, anne ve babası öldükten sonra üvey annesi ve 2 kardeşi ile birlikte derme çatma bir evde yaşayan, geçimini ise arkadaşı Ferhat Alper (23) ile birlikte keçi çobanlığı yaparak sağlayan Remzi Kartal, yayınladığı kısa videolar sayesinde kısa sürede tanındı. Sevecenliği ve komik hareketleriyle dikkat çeken Kartal'ın arkadaşı Ferhat tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerini, sosyal medyada yüz binlerce kişi izledi.

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Kartal'ın yaşamı sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra birçok hayırseverin de dikkatini çekti. Hayırseverler ve Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin köye getirdiği malzemelerle yapacağı evin temellerini atmaya başladıklarını anlatan Kartal, "Yaylada keçileri otlatırken, arkadaşım görüntülerimi çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler de kısa zamanda yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Çok olumlu tepkiler alınca biz de çekimlerimizi sürdürdük. Şu an binlerce takipçim var" dedi.

İnsanları güldürmenin mutluluğunu yaşadığını da belirten Kartal, "Herkese teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşların verdiği destekle de ev yapacağım. Bugün Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri tarafından yapılacak evimin temeli kazılıyor" diye konuştu


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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkarili çoban, fenomen oldu - Son Dakika
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