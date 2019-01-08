Hakkarili Çocuklar Bowling Oynayarak Eğlendi

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Okul Destek" projesi kapsamında bowling etkinliği düzenledi.

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Okul Destek" projesi kapsamında bowling etkinliği düzenledi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek, dış uyarıcılardan korumak ve akranları ile eşit fırsatlara sahip olmaları için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturma amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.



Bu kapsamda, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "Okul Destek" projesi kapsamında çocukların kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, sosyal hayatın her alanına katılımını sağlamak amacıyla bowling etkinliği düzenlendi.



Kentteki bir kafede düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar bowling oynayarak eğlendi.

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