Hakkarili çocukların Eskişehir hayali gerçek oldu - Son Dakika

Hakkarili öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, çocuklara çeşitli kitaplar hediye etti.

Eskişehirli öğretmen Alime Taşçı, 6 yıldır görev yaptığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dedeler köyündeki öğrencileri ile Ankara ve Eskişehir'i ziyaret etti. 15 öğrencisinin uçak bileti için sosyal medyadan kampanya düzenleyen Alime öğretmen, öğrencileri ile ilk olarak Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istiratgâhında ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinin ardından memleketi Eskişehir'e gelen Alime Taşçı ve öğrencileri hem Eskişehir'i gezdi, hem deEskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ile öğle yemeğinde buluştu. Sosyal medya paylaşımında, öğrencilerinin ilk kez uçağa bindiğini ve böyle bir geziye çıktığını belirten Taşçı, "Bizi A'dan Z'ye dört dörtlük ağırlayan, Eskişehir'i Eskişehir yapan, çocuklarımın gözünde gülüş olan Yılmaz Büyükerşen Hocamıza teşekkür ederiz" dedi.

Eskişehir'de Kentpark'ı, Sazova Kültür Sanat ve Bilim Parkı'nı, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Müzeler Kompleksi'ni gezen öğrenciler bot turu ile Porsuk Çayı ve çevresini görme fırsatı buldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, öğle yemeğinde Hakkari'den gelen misafirleri ile bir araya geldi. Alime öğretmen ve öğrencilerini Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükerşen, 7-12 yaş grubu için hikâye kitapları, çocuk romanları ve etkinlik kitaplarından oluşan ve küçük bir kütüphane niteliğini taşıyan kitap setini de çocuklara hediye etti. Eskişehir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen öğrenciler, öğretmenlerinden Eskişehir'i birçok kez dinlediklerini, bu yüzden de şehri nispeten bildiklerini anlattılar. Eskişehir'in çok güzel ve çok yeşil bir şehir olduğunu vurgulayan Hakkarili öğrenciler, Anıtkabir'i ve Eskişehir'i ziyaretlerinin hayatlarının en mutlu anlarından biri olduğunu söylerken, kendilerini ağırlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

Eskişehir kent merkezindeki gezilerini tamamlayan öğrenciler, daha sonra Alime öğretmenin köyü olan Bardakçı Mahallesi'ni de ziyaret ettiler.