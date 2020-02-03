Hakkarili Elvan'a engelli puset desteği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hakkarili Elvan'a engelli puset desteği - Son Dakika

Hakkarili Elvan'a engelli puset desteği

6 saat önce

Hakkari'de yüzde 90 yürüme engelli olan Elvan Engin'e puset desteği verildi.

Hakkarili Elvan'a engelli puset desteği, System.String[]

Hakkari'de yüzde 90 yürüme engelli olan Elvan Engin'e puset desteği verildi.


Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, gönüllü insanların desteğiyle bu defada Pehlivan Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 90 özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Elvan Engin'e puset hediye etti. Engellilere yönelik desteklerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Aydoğdu, "Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak yaşamın her alanında engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Tohum toprağa engelliler topluma emanettir. Biz inandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Elvan Engin özel gereksinimli küçük kardeşimizin dilinde ki hayır duasını alarak her zaman yanlarında olacağız" dedi.


Elvan Engin'in ailesi ise bu durumda kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Aydoğdu'ya teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sancaktepe'de temizlik işçisi, bayrak hassasiyetiyle gönülleri fethetti
Dede vasiyetini yerine getirip seneler sonra bir araya geldiler Bir ilçe diken üstünde! Farklı noktalarda bulunan 2 yarasa ölüsü vatandaşları korkuttu Profesör Abdurrahman Şenyiğit: Koronavirüsten ziyade domuz gribini konuşmamız lazım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:05:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkarili Elvan'a engelli puset desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]