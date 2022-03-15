Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı

15.03.2022 23:07
Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı

Hakkari'de yaşayan Necati Zirek, çocuk yaşta elektrik ve elektronik aletlere merakı sayesinde atıl durumdaki malzemelerden yaptığı skorsky helikopterini havalandırmak için destek istiyor.

Hakkari'de yaşayan Necati Zirek, çocuk yaşta elektrik ve elektronik aletlere merakı sayesinde atıl durumdaki malzemelerden yaptığı skorsky helikopterini havalandırmak için destek istiyor.

Berçelan Mahallesi'nde babasından kalma toprak damlı evde yaşayan Necati Zirek, atıl durumdaki malzemelerle skorsky helikopter yaptı. Çocuk yaşta elektrik ve elektronik aletlere merakı sayesinde endüstri meslek lisesini okuyan, bir süre sanayide ve tornacıda çalışan Zirek, iş yerlerinin kapanması üzerine işsiz kaldı. Toprak damlı evinin bir bölümünü kendi imkanlarıyla atölyeye çeviren Zirek, atıl durumdaki malzemelerle farklı ebatlarda skorsky helikopterler yapıyor.

Tek hayalinin yaptığı helikopterleri uçurmak olduğunu ifade eden Necati Zirek, imkan verilmesi halinde Hakkari'yi TEKNOFEST'te temsil etmek istediğini söyledi. Zirek, "Endüstri meslek lisesi mezunuyum. Çocukluğumdan beri elektrik, elektronik ve teknolojiye merakım vardı. Bir süre sanayide çalıştım. İş yeri kapanınca boşta kaldım. Evimin bir bölümünü atölyeye çevirdim. Bu defa atıl durumdaki malzemelerle skorsky helikopter yaptım. Tıraş makinesinin motorunu kullanarak pervane sistemine monte ettim. Helikopter şarjla çalışıyor. Her iki pervanenin ayrı düğmesi ve ayrı jakı var. Şu an tek hayalim bu helikopteri uçurmaktır" diye konuştu.

(Mimar Kaya/İHA)

Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı
Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı

YORUMLAR
500
ÇOCUKLARA YÖNELİK MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI ÇOCUKLARA YÖNELİK MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor

Helikopter, Hakkari, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı - Son Dakika


Son Dakika
23:06 Küçük çocuğa cinsel istismardan hakkında yakalama kararı bulunan Esra Ersoy savunmasıyla pes dedirtti: 13 yaşında göstermiyordu
22:58 Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı hamle geldi! Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi: Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
22:44 Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan: Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 23:13:40. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement