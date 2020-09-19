Hakkarili genç, davet edildiği TEKNOFES'te yeni ürünlerini sergileyecek - Son Dakika

Hakkari'de strafor ve atıl malzemelerle F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı, davet edildiği, 22-27 Eylül'de Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'E yeni yaptığı yolcu uçağı ve istihbarat çantasını sergileyecek.

TEKNOFEST'te sergileyeceği ürünleri hazırlayabilmesi için gerekli malzeme desteği sunulan Tatlı, yaklaşık 3 aylık çalışmayla istihbarat çantası ve yolcu uçağı yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Tatlı'yı makamında kabul ederek yeni ürünleri hakkında bilgi aldı.

Tatlı'yı tebrik eden Akbıyık, girişimci gençleri desteklemeye devam ettiklerini ve ülkede teknoloji anlamında güzel gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da bu yıl Hakkari'den TEKNOFEST'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Vali Akbıyık'ın desteğiyle Savaş Tatlı'nın katılacağını belirterek, Tatlı'nın kendisine sağlanan malzemelerle ürettiği yeni ürünlerini sergileme şansı yakalayacağını aktardı.

Tatlı da TEKNOFEST'e katılacağı için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı Bakan Varank ve Vali Akbıyık'a teşekkür etti.