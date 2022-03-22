Hakkarili gençler "AnadoluyuzBİZ" projesi kapsamında Malatya'ya geldi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "AnadoluyuzBİZ" projesi kapsamında Hakkari'den 40 genç Malatya'ya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Hakkari'den gelen 40 genç, Malatya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldı.

Gençler, Gençlik Merkezi, müze, Aslantepe Höyüğü, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Turgut Özal Üniversitesi, hayvanat bahçesi, İspendere şifalı içmeleri, Levent Vadisi, sanat sokağı, lezzet sokağı, Kernek Meydanı, Hürriyet Park, Alışveriş merkezi, şehir merkezi gezileri, Malatya Şehitliği ve 18 Mart Çanakkale resim sergisine katıldı.

Gençler, kuş evi yapımı ve kalem dağıtımı gibi çeşitli gönüllülük faaliyetleri ve voleybol, futbol, masa tenisi, bilardo, satranç ve langırt gibi sportif faaliyetler gerçekleştirdi.