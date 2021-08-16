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Hakkarili gençler Antalya'da raftinge katıldı, dalış yaptı - Son Dakika

Hakkarili gençler Antalya'da raftinge katıldı, dalış yaptı

16.08.2021 14:38
Hakkarili gençler Antalya'da raftinge katıldı, dalış yaptı, System.String[]

"Zap'tan Antalya'ya, Raftingden Dalışa, Kardeşliğe Merhaba" projesi kapsamında Hakkari'den Antalya'ya gelen 45 genç, unutulmaz anlar yaşadı.

"Zap'tan Antalya'ya, Raftingden Dalışa, Kardeşliğe Merhaba" projesi kapsamında Hakkari'den Antalya'ya gelen 45 genç, unutulmaz anlar yaşadı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Özgecan Aslan Gençlik Merkezi koordinesinde Hakkarili gençler, Antalya turu yaptı. Gezi programı kapsamında raftinge katılan gençler, Akdeniz'in mavi sularına dalış gerçekleştirdi.

Kenti ilk defa gören gençler, tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı buldu. Birçoğu hayatında ilk kez denizi gören öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Teknede müzik eşliğinde halay çekip dans eden öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Geziye katılan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı açıklamada, projeyi devam ettireceklerini "kardeş şehir" Hakkari'nin gençlerinin kardeşlik iklimi çerçevesinde kaynaşarak, kültürel etkileşim sağlayacaklarını belirtti.

Antalyalı gençlerin de eylül ayının ilk haftasında Hakkari'ye gideceğini bildiren Gürhan, şunları kaydetti:

"5 gün boyunca güzel anılarla memleketlerine dönecekler. 'Zap'tan Antalya'ya, Raftingden Dalışa, Kardeşliğe Merhaba' Projesi'nin gençler tarafından büyük ilgi görmesi bizi çok mutlu ediyor. Kars'tan Edirne'ye, Hakkari'den Antalya'ya kadar Türkiye bir bütündür. Bu bütünlüğü çocuklarımız da gördü. Antalya başka bir şehir. Turizmin başkenti gözbebeğidir. Oradaki çocuklar Antalya'yı ilk defa gördü. Aralarında deniz görmeyen gençlerimiz var. Biz onlara bunları görme fırsatını sunduk."

Antalya'yı ilk defa gören gençlerden İsmail Dözsöz, kenti çok merak ettiğini aktardı.

Dalışın kendisini çok heyecanlandırdığına işaret eden Dözsöz, "Denizin altındaki gizemli dünyayı ilk kez gördüm. Suyun altında farklı bir dünya ile tanıştım. Başta balıklar ve bitki türleri olmak üzere suyun altında çok sayıda canlı gördüm. Unutulmaz bir gün yaşadım." ifadesini kullandı.

Hakkarili gençler Antalya'da raftinge katıldı, dalış yaptı
Hakkarili gençler Antalya'da raftinge katıldı, dalış yaptı
Hakkarili gençler Antalya'da raftinge katıldı, dalış yaptı
Hakkarili gençler Antalya'da raftinge katıldı, dalış yaptı
Hakkarili gençler Antalya'da raftinge katıldı, dalış yaptı

Özgecan Aslan, Akdeniz, Hakkari, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hakkarili gençler Antalya'da raftinge katıldı, dalış yaptı - Son Dakika


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