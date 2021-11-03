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Hakkarili gençler "eğitim seferberliği" ile hayallerine kavuştu - Son Dakika

Hakkarili gençler "eğitim seferberliği" ile hayallerine kavuştu

03.11.2021 12:18
Hakkarili gençler

Sınavlardaki başarı ortalamasında daha önce son sıralarda yer alan Hakkari'de, "eğitim seferberliği" sayesinde uygulanan projelerle yüzlerce öğrenci hayalini kurduğu tıp, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik gibi bölümlere yerleşti.

Sınavlardaki başarı ortalamasında daha önce son sıralarda yer alan Hakkari'de, "eğitim seferberliği" sayesinde uygulanan projelerle yüzlerce öğrenci hayalini kurduğu tıp, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik gibi bölümlere yerleşti.

Hakkari'nin eğitimde hak ettiği yere gelmesi ve eğitim kalitesinin artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliğin hayata geçirdiği projeler, bu yıl yapılan sınavlarda meyvelerini verdi.

Öğrencilerin daha ferah ortamlarda ders yapabilmeleri amacıyla 3 yılda 524 derslikli 25 okulun tamamlanarak faaliyete geçtiği kentte, 4 öğrenci pansiyonu, 2 öğretmenevi, 50 dairelik öğretmen konutu ve halk eğitimi merkezi inşa edildi.

Kent genelinde 19 z-kütüphane, 148 tasarım ve beceri atölyesi ile iki deneyap atölyesi kurularak, öğrencilerin becerileri ve üretkenliklerinin geliştirilmesi ile takım çalışmasını öğrenmeleri sağlandı.

Okullarda daha nitelikli eğitimin verilmesi, okul-veli iş birliğinin artırılması ve kitap okumanın yaygınlaştırılması amacıyla kentte "Bir kitap bir insan", "Her çocuk bir etkinlik", "Her ev bir okul", "Fikirler buluşuyor gelecek oluşuyor" gibi 20'yi aşkın proje hayata geçirildi.

Birçok öğrencinin Erasmus, e-Twining ve TÜBİTAK programlarına katılımlarının sağlandığı kentte, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için 145 destekleme ve yetiştirme kursu açıldı.

Bu çalışmalar sayesinde hem öğrencilerin puan ortalamalarının hem de sınavları kazanma oranlarının yükseldiği Hakkari'de, bu yıl 19 öğrenci tıp fakültesine, 300'ü aşkın öğrenci de mühendislik, hukuk, eğitim fakültelerine ve ön lisans bölümlerine yerleşti.

"Eğitimi birinci meselemiz yaptık"

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, 3 yıl önce kentte göreve başladığında eğitim konusunu birinci mesele yaparak imkanları seferber etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Kentte herkesin gündeminin eğitim olduğunu ve çocuklara verilen değerin başarıya da yansıdığını belirten Akbıyık, "Bu çerçevede birçok proje hazırladık. Öncelikle köy okullarının, il ve ilçe merkezlerindeki okulların fiziki eksiklerini gidermekle işe başladık. 3 yılda 39 projemizi bitirdik. Bunun içinde 30'a yakın okul bulunmakta. Lüks otel konforunda öğretmenevi, yine öğretmen lojmanları, pansiyonlar da bulunuyor." dedi.

Eğitimin kalitesini artırmaya yönelik "Bir kitap bir insan" projesini başlattıklarını anlatan Akbıyık, herkesin bir kitap okuyup, bir kişiye okutacağı sloganıyla yola çıkarak çocuklara 20 bin kitap hediye edildiğini aktardı.

Projenin kentteki okuma alışkanlığına katkı sunduğunu ifade eden Akbıyık, bu sayede velilerin de projeye dahil olmasının önemli bir farkındalık oluşturduğunu kaydetti.

"Sağlıklı gelecek sporla gelecek" projesi kapsamında 40 bin öğrenciye yönelik etkinlik yaptıkları bilgisini veren Akbıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm ihtiyaçlarını karşıladığımız 39 bin öğrenciye kayak öğrettik. Müdürlüklerimizin desteğiyle 10 bine yakın öğrencimize yüzme öğretildi. Pandemi dönemini iyi değerlendirmeye gayret ettik. Öğretmenlerimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her türlü tedbiri almaya çalıştık. 'Her ev bir okul' projesi kapsamında öğretmenlerden oluşturduğumuz ekiplerle tüm çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık, eksiklerini giderdik. Kendine güvenen ve kendini ifade edebilen çocuklar yetiştirmeyi amaçladık. Kentteki 70 bin öğrenciye yönelik 70 bin etkinlik yapmaya gayret ettik."

"Ülkeye faydalı insanlar yetiştirmek istiyoruz"

Kentte gündemin eğitim olması için çaba sarf ettiklerini, bunun da başarıya yansıdığını dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de ilk defa 19 öğrenci tıp fakültesini kazandı. İlk defa bu kadar yüksek rakamda. 18 öğrencimiz mühendislik, 78 öğrencimiz öğretmenlik, 8 öğrencimiz de hukuk fakültelerine yerleşti. Bunun haricinde birçok öğrencimiz diğer bölümleri kazandı. Bunu verilen emeklerin, birlikteliğin, gayretin sonucu olarak görüyoruz. Ülkeye faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı tanıyan, anlayan eğitimli bir gençlik yetiştirmek istiyoruz."

Fen lisesi öğrencisi Ayşe Azat ise büyük emekler sonucu okula yerleştiğini belirterek, "Küçüklüğümden beri hayalim çocuk doktoru olmaktı ama deneyap atölyelerinde eğitim aldıktan sonra yazılıma ilgim arttı. Hakkari, eğitimde eskiye göre daha iyi. Her geçen sene iyi bölümlere yerleşenlerin sayısı artıyor." dedi.

milli eğitim bakanlığı, Hakkari, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkarili gençler 'eğitim seferberliği' ile hayallerine kavuştu - Son Dakika


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