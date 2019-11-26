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Hakkarili gençler geleceğe hazırlanıyor

6 saat önce

Hakkari Belediyesi İlhan Varank Etüt ve Çalışma Merkezi, gençleri geleceğe hazırlıyor.

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Hakkari Belediyesi İlhan Varank Etüt ve Çalışma Merkezi, gençleri geleceğe hazırlıyor.


Hakkari Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki İlhan Varank Etüt ve Çalışma Merkezi açıldı. Ücretsiz verilecek kurslara katılacak olan öğrenciler, uzman öğretmenler gözetiminde üniversite (TYT/AYT) ve KPSS sınavlarına hazırlanabilecekler.


Hakkari Belediyesi ek hizmet binasında açılan etüt ve çalışma merkezi, haftanın 6 günü sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar hizmet verebilecek. Kursta, öğrenciler ders çalışmanın yanı sıra kitap okuyarak da zamanlarını değerlendirebilecekler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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