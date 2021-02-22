Hakkarili gençlerin tahta kayak takımlarıyla kayma çabasına öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti - Son Dakika

Hakkarili gençlerin tahta kayak takımlarıyla kayma çabasına öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti

22.02.2021 12:45

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayak takımlarıyla kayan gençlerle eşlik etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayak takımlarıyla kayan gençlerle eşlik etti.

İlçeye 23 kilometre mesafedeki köyde yaşayan gençlerin, dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla tırmandıkları tepelerden kaymaları ilgi çekti.

Şemdinli İmam Hatip Ortaokulunda görevli öğretmenler de bir grup öğrenciyle köye giderek, "Liyan" adı verilen tahta kayak takımlarıyla yüksek tepelerden kaymaya çalıştı.

Türk bayrağı açarak tepeden kendilerini bırakan öğretmen ve öğrencilerin eğlenceli anları renkli görüntüler oluşturdu.

Öğretmenlerden Güllü Batak, okul olarak e-Twinning projesi yürüttüklerini, bunun için kendilerinden bir video istendiğini söyledi.

Bunun için Aşağı Kayalar köyüne geldiklerini anlatan Batak, "Burada dişbudak ağacından yapılmış kayak takımlarıyla çok eğlenceli vakit geçirdik. Köy halkına ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizle güzel bir gün geçirdik. Bu kayak takımlarını ilk kez gördük. Hakkari merkezi bize uzak olduğu için bu imkanın ilçede olması güzel." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Hüsamettin Eren ise ilçedeki öğretmen ve öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Okulun projesi için yardımcı olduk. Öğretmen ve öğrencilere kayak yapmayı öğrettik. Birlikte güzel bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.

Hakkarili gençlerin tahta kayak takımlarıyla kayma çabasına öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti
Hakkarili gençlerin tahta kayak takımlarıyla kayma çabasına öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti
Hakkarili gençlerin tahta kayak takımlarıyla kayma çabasına öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti
Hakkarili gençlerin tahta kayak takımlarıyla kayma çabasına öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti

İmam Hatip, Hakkari, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hakkarili gençlerin tahta kayak takımlarıyla kayma çabasına öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez         
21:57
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
DSÖ'den zehir zemberek aşı açıklaması: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor DSÖ'den zehir zemberek aşı açıklaması: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor         
20:23
Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı         
20:08
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti         
18:57
İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı         
17:27
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Huysuz Virjin'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor Huysuz Virjin'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor         
08:24
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 22:25:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkarili gençlerin tahta kayak takımlarıyla kayma çabasına öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei