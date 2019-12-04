Hakkarili girişimci kadınlar kampüs ortamında eğitim alıyor

Hakkari'de iş kurmak isteyen girişimci kadınlar, fakülte dersliklerinde eğitim alırken kampüs havasını teneffüs ediyor.

Hakkari Üniversitesince (HÜ), kentteki kadın girişimcilerin desteklenmesi, yeni girişimcilerin yetiştirilmesi amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman, Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) ile KOSGEB il müdürlükleri, Hakkari Barosu, Kadın Girişimciler Derneği, Kadın Merkezi Vakfı Hakkari Şubesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), İsviçre Büyükelçiliği ile Ticaret ve Sanayi Odasınca desteklenen "Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi başlatıldı.

Üniversitenin dersliklerinde 9 hafta sürecek eğitimlerde kadınlara, akademisyenler ve paydaş kurumların alanında uzman eğitimcileri tarafından basit muhasebe, işletme, bilgisayar, ticaret, beden dili ve iletişim, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, motivasyon, zaman yönetimi ve mesleki eğitim konularında eğitim veriliyor.

Bazılarının çocuklarıyla katıldığı kurslarda girişimcilik eğitimi alan kadınlar, bu sayede hem geleceğe dair hayallerini şekillendiriyor hem de üniversite ortamını yaşamı fırsatı buluyor.

Eğitimler, üretime dönüşecek ürünlerin neler olduğu ve nasıl değerlendirilebileceği, kooperatif, seracılık, organik tarım, arıcılık, kaz, hindi ve süs bitkisi yetiştiriciliği konularını kapsıyor.

"İş kadını olma yolunda ilerleyecekler"

HÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Proje Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi üniversitenin öncülüğünde 10 sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumunun desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ön lisans ve lisans mezunları ile ilkokul ve lise mezunlarına yönelik iki ayrı sınıf açtıklarını belirten Sağlam, "Bu eğitimler sayesinde kadınlarımız İŞKUR meslek sözlüğünde geçen işletme yönetimi meslek elemanı ve pazarlamacı meslek elemanı koduyla sertifikalarını alacak, aynı zamanda Hakkari'de yetişen ve ticarete dönüştürülmesi gereken ürünleri projelendirerek iş kadını olma yolunda ilerleyecekler." dedi.

Sağlam, bu çalışmayla kadınların iş hayatında yer almalarına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olmaya çalışacaklarını belirtti.

Eğitimleri fakülte dersliklerinde vererek kadınlara üniversite ortamını yaşama fırsatı sunduklarını aktaran Sağlam, şöyle devam etti:

"Eğitimlerimiz hem kişisel gelişim hem de bir girişimcinin sahip olması gereken yeterliliği sağlayacak dersleri içeriyor. Kadınlar projeye yoğun ilgi gösteriyor. Bunun nedeni kadınların eğitim alma, iş hayatına atılma ve girişimci olma isteğidir. Dokuz hafta sürecek eğitimlerimizin sonunda tüm kadınlar Türkiye'de geçerli olacak meslek uzmanlığı sertifikası alacak. Özellikle bölgeye hitap eden ve sürdürülebilir projelerin, paydaş kurum ve kuruluşların katkısıyla gerçekleştirilmesi sağlanacak."

"Amaçlarımız ve projelerimiz var"

Kadınlardan 3 çocuk annesi Berivan Kaplan ise kurstaki eğitimler sayesinde iş anlamında daha iyi fikirlere sahip olabileceklerini dile getirdi.

Kurslar sayesinde hem bilgilendiklerini hem de üniversite ortamını yaşama imkanı bulduklarını anlatan Kaplan, "Buradan alacağımız sertifikalarla güzel yerlerde amacımıza ulaşacağımıza inanıyoruz. Bir kadın girişimci olarak tekstil üretimi üzerine projem var. Buranın mutfağı zengin. Bununla ilgili amacımız ve projelerimiz var. Bize tüm imkanları sağlıyorlar. Çocuklarımızı da getirip beraber ders görüyoruz. Üniversiteye gidecek çocuklarımızın neler yaşayacağını da bu sayede anladık." diye konuştu.

Necla Koşar ise kendini geliştirmek, hayallerini gerçekleştirmek için kursa katıldığını belirterek üniversite ve projeyi destekleye kurumlar sayesinde iyi bir yere geleceklerine inandığını ifade etti.