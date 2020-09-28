Hakkarili güreşçiler milli takım kampına çağırıldı - Son Dakika

Hakkari Güreş Spor Kulübü kadın sporcularından Eylem Gök ve Evin Duman milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Gök ve Duman, Türkiye Güreş Federasyonunca 29 Eylül-12 Ekim arasında İzmir'de yapılacak Genç Kadınlar Güreş Milli Takım hazırlık kampına çağrıldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul etti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, milli takımlara daha fazla sporcu kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, Gök ve Duman'ın Hakkari ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.