Hakkarili güreşçiler Şanlıurfa'dan 9 madalyayla döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkarili güreşçiler Şanlıurfa'dan 9 madalyayla döndü - Son Dakika

Hakkarili güreşçiler Şanlıurfa'dan 9 madalyayla döndü

6 saat önce

Şanlıurfa'da 7-8 Aralık'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarında Hakkarili sporcular 9 madalya alma başarısı gösterdi.

Hakkarili güreşçiler Şanlıurfa'dan 9 madalyayla döndü, System.String[]

Şanlıurfa'da 7-8 Aralık'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarında Hakkarili sporcular 9 madalya alma başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkarili güreşçiler, grekoromen ve serbest stilde 2 ikincilik ve 7 üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, sporcuların 9 madalya alarak iyi bir başarıya imza attığını söyleyerek, takımın klasmanda 5. olarak yarı finallere kaldığını belirtti.

Kentteki sporcuların farklı branşlardan birçok başarı elde ettiğini aktaran Güldal, "İmkan olunca gençlerimizin yapamayacağı, başaramayacağı bir şey yok. Bu şartlarda bile finale kalan sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bu başarı, emeğin ve çalışmanın karşılığıdır." dedi.

Güreş İl Temsilcisi Sefer Özatak ise daha iyi başarılar için çalıştıklarını ve milli takıma sporcu göndermek istediklerini ifade etti.

Şanlıurfa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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