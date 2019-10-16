Hakkarili hayvan sever kızlardan örnek davranış

Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yaşayan hayvan sever kız kardeşler tarafından baygın halde bulunan kedi tedavi altına alındı.



Kent merkezinden 15 kilometre mesafede bulunan Kırıkdağ köyünde ikamet eden Sevim ve Pervin isimli kız kardeşler, evlerinin önünde baygın buldukları kedi için hemen harekata geçtiler. Örnek bir davranış sergileyen kız kardeşler, kediyi Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ulaştırmaya başardılar. Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekibi tarafından teslim alınan kedi, hemen tedavi altına alındı. Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi ve beraberindeki ekip, kedinin ilk muayenesini yaparak her iki ayağının kırık olduğu teşhisini koyarak müşahede altına aldı.



Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hayvan dostu Sevim ve Pervin Adıyaman kardeşlere teşekkür ederek, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler. Müşahede altına alınan kedinin her iki ayağında kırık tespit ettiklerini ifade eden yetkililer, bel kısmında sıkıntı, kas ve sinir sistemi ise tamamen çöken kediyi müşahede altında tutuklarını söylediler. - HAKKARİ