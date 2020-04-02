Hakkarili iş insanından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Hakkarili iş insanı Aytekin Karahanlı, 100 bin TL ile destek verdi.

Hakkari'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sures A.Ş ve şirketler grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma' kampanyasına 100 bin TL ile destek verdi. Bankaya giderek kampanyaya 100 bin TL bağışta bulunan Karahanlı, "Dünyamız, son yüzyılın gördüğü en tehlikeli ve küresel ölçekte ağır sonuçlar doğuran bir salgının pençesindedir. Bugün, bütün dünyanın bu salgınla baş edebilmek için her zamankinden fazla kenetlenmesi ve dayanışma içinde olması gereken bir zamandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, küresel bir felaketin etkisini ülkemizde ekonomik açıdan hafifletebilmek amacıyla 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir kampanya başlatmış ve tüm yurttaşlarımızı dayanışmaya çağırmıştır. Zor durumda kalmış insanımızın ihtiyacına bir nebze derman olabilmek amacıyla, bu kampanyaya katılmayı yurttaşlık görevi olarak değerlendiriyorum. Dilerim bu küresel felaket kısa zamanda son bulur ve bütün insanlık gereken dersleri çıkararak birlik ve huzur içinde yoluna devam eder" dedi.