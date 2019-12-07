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Hakkarili kadın girişimciler fabrikaları gezdi

6 saat önce

"Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında Hakkarili kadın girişimciler, Yüksekova'daki fabrikaları gezdi.

Hakkarili kadın girişimciler fabrikaları gezdi, System.String[]

"Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında Hakkarili kadın girişimciler, Yüksekova'daki fabrikaları gezdi.

Süt ve plastik fabrikalarını gezen 75 kadın girişimci, yetkililerden ürünlerin üretim ve hazırlanma aşamalarıyla ilgili bilgi aldı.

Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Firdevs Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş hayatına atılmak ve girişimci olmak isteyen kadınlara eğitimler verdiklerini söyledi.

Eğitimlerle kadınların sosyal ve kişisel gelişimlerine destek olduklarını ifade eden Sağlam, "Kadınlara buralardaki işletmeleri kurulabileceğini göstermek istedik. Bunun içinde başarılı olan işletmeleri seçtik. Buradaki başarılı işletmeleri görmelerini sağlayarak kursiyerlerin örnek almalarını ve ilerleyen dönemlerde işlerini büyütürlerse bu işletmeleri baz almalarını amaçladık." dedi.

Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin de Hakkari Üniversitesi işbirliğinde 9 paydaş kurumla projeyi yürüttüklerini söyledi.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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