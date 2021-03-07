Kadınlar "atölye çalışmaları" etkinliğinde buluştu - Son Dakika

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Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açık havada düzenlen "atölye çalışmaları" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kentteki kadınların, çocuklarıyla sanatsal faaliyetlere katılmalarının sağlanmasının amaçlandığı etkinlik, Hakkari Evi bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan kadınlar, müzik eşliğinde hasır ve seramikten ürünler yaptı, öğretmenler anneleriyle gelen çocuklara masallar anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara eşlik ederek, katılımcılara kek ve meyve suyu ikram etti.

Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, AA muhabirine, kadınların sosyalleşeceği, üretebileceği atölyeler oluşturduklarını söyledi.

Anneleriyle gelen çocuklara yönelik de çalışma yaptıklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Sosyal yaşama katkı sağlamak, salgının etkilerini azaltmak amacıyla bu etkinliği hazırladık. Sanatın hayata bağlama ve mutlu etme gücünü burada yeniden görüyoruz. Aynı zamanda çocukların anne ve babalarıyla üretmesi olgusunu görüyoruz. Katkılarından dolayı Valiliğe, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Ticaret Müdürlüğüne ve Hakkari Evi'ne teşekkür ederiz."

Kadınlardan Melek Çallı da bu tür çalışmaların anneler ve çocuklar için faydalı olduğunu dile getirerek, "Bugün etkinliğe katılan kadınlar çocuklarıyla birlikte yeteneklerini sergiliyorlar. Ortam gayet güzel. Çocuklar da eğleniyor. Kendilerini hangi alanlarda yetenekli görüyorlarsa o doğrultuda kendilerini geliştiriyorlar." diye konuştu.