Hakkarili kadınlar cübbe giyip kep attı - Son Dakika

"Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında kentte düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifika töreninde cübbe giyip kep attı.

Kadın girişimcilerin desteklenmesi, yeni girişimcilerin yetiştirilmesi amacıyla Hakkari Üniversitesinin, 9 kamu ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında başlatılan kurs tamamlandı.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Valilik bünyesinde proje ofisi kurarak kentin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi potansiyelini değerlendirmeye yönelik projeler hazırladıklarını söyledi.

Bu çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını aktaran Akbıyık, şöyle konuştu:

"Kadınların hayatın her alanında yer almaları gerekiyor. Bu nedenle hayata geçirilen proje çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hakkari dağ ve kış turizmi açısından önemli değerlere sahip. Bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Kentte ayrıca bin kişilik yurt ihalesi yapıldı. İkincisinin yapılması için de çalışıyoruz. Kentte 2 alternatif yola ihtiyaç var. Biri Şırnak yolunun duble yol haline getirilmesi, diğeri de Hakkarililerin en büyük isteği olan Van yolunun alternatif şekilde Durankaya- Geçitli üzerinden kısaltılarak yapılmasıdır. Bunlar için çaba sarf ediyoruz."

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş ise kadınların girişimcilik ruhunu geliştirerek farklı işler kurmalarını sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Proje Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam da projenin, kadınların sorun ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak hazırlandığını, bazı girişimci kadınların projelerinin desteklenmesi yönünde söz aldıklarını dile getirdi.

Sinevizyon gösterimi ve sertifikaların dağıtıldığı programda, cübbe giyen kadınlar kep atarak kutlama yaptı.

Proje kapsamında iş kurmak isteyen 77 girişimci kadın, 2 ay süren kurs boyunca, fakülte dersliklerinde basit muhasebe, işletme, bilgisayar, ticaret, beden dili ve iletişim, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, motivasyon, zaman yönetimi ve mesleki eğitim konularda eğitim gördü.