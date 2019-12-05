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Hakkarili kadınlar iş hayatına hazırlanıyor

6 saat önce

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüyle Hakkari Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen "Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında kadınlar iş hayatını hazırlanıyor.

Hakkarili kadınlar iş hayatına hazırlanıyor, System.String[]

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüyle Hakkari Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen "Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında kadınlar iş hayatını hazırlanıyor.


Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında hayata geçirilen "Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında açılan kursu ziyaret etti. Kızılkaya, kentte yaşayan girişimci ve iş hayatına atılmak isteyen kadınları eğitmek, girişimci fikirlerini projelendirme süreçlerine destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Kızılkaya, "İstihdam artışını sağlamak, toplum içinde sahip olduğu rol ve statüsünü güçlendirmek, kendilerine olan güvenlerini artırmak, ekonomik bağımsızlığını kazanmasında rehberlik etmek amacıyla Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Hakkari Üniversitesi, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, Hakkari Barosu, Hakkari Kadın Girişimciler Derneği, KOSGEB, Hakkari Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Hakkari Yatırım Ofisi işbirliğiyle işletme yönetimi meslek elemanı mesleğinde 43 kadın kursiyer ve pazarlamacı mesleğinde 24 kadın kursiyer olmak üzere toplam 67 kadın kursiyere toplam 45 günlük eğitim verilecektir. İŞKUR, kursa katılan kursiyerlere günlük 30 TL para ödeyecek, genel sağlık sigortası prim giderleri yine İŞKUR tarafından karşılanacaktır" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
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