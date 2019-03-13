Son Dakika Haberleri: Hakkarili Kadınlar Organik Ürünler Satacak

Hakkarili Kadınlar Organik Ürünler Satacak

1 saat önce

Hakkari'de, bir grup girişimci kadın tarafından "Organik Saklı Şehirler Projesi" kapsamında kurulan işletme törenle hizmete girdi.

Hakkarili Kadınlar Organik Ürünler Satacak, System.String[]
Hakkari'de, bir grup girişimci kadın tarafından "Organik Saklı Şehirler Projesi" kapsamında kurulan işletme törenle hizmete girdi.

Kadın Girişimciler Derneği ve Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi üyesi bir grup kadının, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca finanse edilen, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında Merzan Mahallesi'nde kurduğu işletmenin açılışı yapıldı.

Vali İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, işletmenin kent için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İşletmede yer alan ürünleri incelediklerini belirten Akbıyık, " Türkiye'de endemik tür diyebileceğimiz dağlardan toplanmış bitkiler, yine kadınların yetiştirdikleri ürünler var. Bir taraftan Şemdinli Nehri markası Şemdinli'nin organik balı, diğer taraftan Çukurca'nın Zap markası. Gerçekten hepsi birbirinden değerli. Hakkari ilimiz gelişiyor, kalkınıyor. Tarımdan sağlığa, eğitimden spora, kültürden her alanda güzel ve ciddi gelişmeler var. İşte bu da onun göstergesi." dedi.

Kentte birçok projenin hayata geçirildiğini dile getiren Vali Akbıyık, "Hakkari halkı devletiyle, bürokratıyla bütünleşmiş durumda, huzur ve güven içerisinde. İnşallah bu projeler artarak devam edecek. Bir toplumun kalkınabilmesi için kadın ile erkek eşit şekilde istihdamda, sporda, kültürde, ekonomide, her yerde olmaları gerekiyor." diye konuştu.

Akbıyık ve katılımcılar daha sonra dağlardan toplanan otlar ile organik sebze ve meyvelerden hazırlanan ürünlerin yer aldığı işletmeyi gezdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali yardımcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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