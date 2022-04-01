Hakkarili kadınların ramazan hazırlığı - Son Dakika

Şemdinli ilçesinde kadınlar, ramazan ayında tüketilmek üzere imece usulü tandırda ekmek ve çörek pişirerek, hazırlık yapıyor.

İlçenin kırsal köylerinde kadınlar, ramazan ayında hem iftar hem de sahurda tüketilmek için tandır ekmeğiyle çörek pişirdi.

Kadınlar, ateşle harlanan tandırlarda özenle hazırlanan hamurun ekmeğe dönüştüğü süreci hep birlikte yardımlaşarak gerçekleştiriyor.

Tandırda ramazan hazırlığı yapan Hanım Karadeniz, köylerde genellikle tandır ekmeği tüketildiğini ve bu nedenle ramazan öncesi kadınların bir araya gelerek ekmek pişirdiğini anlattı.

Ramazanın bereket ayı olduğunu dile getiren Karadeniz, "Biz her zaman ramazan ayında çörek de yapıyoruz. Çörekler sofralarımızın vazgeçilmezidir. Çöreklerin yapımı için önce hamurumuzu yoğuruyoruz daha sonra helva ve cevizlerimizi kırıp güzel bir kıvama getiriyoruz. Tandırı yaktıktan sonra çöreklerimizi pişiriyoruz. Çok lezzetli oluyor." dedi.