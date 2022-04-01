Hakkarili kadınların ramazan hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkarili kadınların ramazan hazırlığı

01.04.2022 14:35
Hakkarili kadınların ramazan hazırlığı

Şemdinli ilçesinde kadınlar, ramazan ayında tüketilmek üzere imece usulü tandırda ekmek ve çörek pişirerek, hazırlık yapıyor.

Şemdinli ilçesinde kadınlar, ramazan ayında tüketilmek üzere imece usulü tandırda ekmek ve çörek pişirerek, hazırlık yapıyor.

İlçenin kırsal köylerinde kadınlar, ramazan ayında hem iftar hem de sahurda tüketilmek için tandır ekmeğiyle çörek pişirdi.

Kadınlar, ateşle harlanan tandırlarda özenle hazırlanan hamurun ekmeğe dönüştüğü süreci hep birlikte yardımlaşarak gerçekleştiriyor.

Tandırda ramazan hazırlığı yapan Hanım Karadeniz, köylerde genellikle tandır ekmeği tüketildiğini ve bu nedenle ramazan öncesi kadınların bir araya gelerek ekmek pişirdiğini anlattı.

Ramazanın bereket ayı olduğunu dile getiren Karadeniz, "Biz her zaman ramazan ayında çörek de yapıyoruz. Çörekler sofralarımızın vazgeçilmezidir. Çöreklerin yapımı için önce hamurumuzu yoğuruyoruz daha sonra helva ve cevizlerimizi kırıp güzel bir kıvama getiriyoruz. Tandırı yaktıktan sonra çöreklerimizi pişiriyoruz. Çok lezzetli oluyor." dedi.

YORUMLAR
500
Bağdat'ta halk ramazan öncesi çarşı ve pazarları doldurdu Bağdat'ta halk ramazan öncesi çarşı ve pazarları doldurdu Ramazan ayı sözleri: En güzel Ramazan ayı sözleri ve mesajları nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili sözler ve mesajlar! Ramazan ayı sözleri: En güzel Ramazan ayı sözleri ve mesajları nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili sözler ve mesajlar!

Karadeniz, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkarili kadınların ramazan hazırlığı - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiği için savcılığa suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:43:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkarili kadınların ramazan hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement