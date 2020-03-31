Hakkarili kanaat önderlerinden "Evde kal" çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkarili kanaat önderlerinden 'Evde kal' çağrısına destek - Son Dakika

Hakkarili kanaat önderlerinden "Evde kal" çağrısına destek

6 saat önce

Hakkari'de kanaat önderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi amacıyla zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması çağrısı yaptı.

Hakkarili kanaat önderlerinden

Hakkari'de kanaat önderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi amacıyla zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması çağrısı yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa zamanda neredeyse tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına Hakkarili kanaat önderleri de destek verdi.

Salgına karşı alınan önlemlerin üst seviyeye çıkarıldığı, insanların evde kalmayı tercih ettiği Hakkari'de kanaat önderleri, devletin belirlediği kurallara uyulmasını ve bu süreçte evde kalınmasını istedi.

"Herkes kendini izole etmeli"

Kanaat önderlerinden Orhan Piruzbeyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın bu kapsamda alınan önlemleri harfiyen uygulamaları gerektiğini söyledi.

Söz konusu tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını vurgulayan Piruzbeyoğlu, "Mümkün olduğunca kendimizi evlerimize kapatmamız, izole etmemiz gerekiyor. Halkımızdan ricamız, ellerinden geldiğince dışarı çıkmamaları, insanlarla temas etmemeleridir. Bu bizim için de insanlık için de toplum için de en doğru olandır. Devletimizin aldığı kararları uygularsak bunun üstesinden geliriz." diye konuştu.

Mehmet Adıyaman ise herkesin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Devletin her zaman vatandaşlarının haklarına sahip çıktığını, ihtiyaçlarını giderdiğini kaydeden Adıyaman, "Alınan bu tedbirlerden memnunuz. Bölgedeki vatandaşlar olarak bu sürece katkı sunacağız. Kimse dışarı çıkmasın. Rabbim bu belayı ülkemizden def etsin. Hastalık bulaşan herkese şifa diliyorum. İnşallah ülke olarak bunun da üstesinden kenetlenerek geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Devlet tüm kurumlarıyla vatandaşının hizmetinde"

Mehmet Fırat da söz konusu hastalığın dünya genelinde etkili olduğunu ve tüm ülkelerin amansız mücadele içinde olduğunu dile getirdi.

Devletin tüm kurumlarıyla milletinin hizmetinde olduğunu, ihtiyaçların karşılanması için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Fırat, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Kendinizi koruyarak başkalarını da korumuş oluyorsunuz. Soruna değil çözüme katkı için ayrıştırıcı ve azmimizi kırıcı söylemlere prim vermeyerek, sabırla ortak mücadeleye devam diyoruz. Esas olan dayanışma içinde her birimizin bu mücadeleye katkı vermesidir. Evde kal Türkiyem, hayat eve sığar."

"Ülkemiz diğer ülkelere göre iyi durumda"

Fatih Keskin ise virüsün birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkili olmaya başladığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca öncülüğünde bütün sağlık çalışanlarının aldığı dünyaya örnek oluşturacak tedbirler sayesinde, ülkemiz diğer devletlere kıyasla çok iyi durumdadır. Biz de toplum olarak aynı hassasiyeti göstermeliyiz. İlimizin kanaat önderlerinin, aile büyüklerinin, siyasilerinin, bürokratlarının ve sözü geçen herkesin toplumun bütün kesimlerini sürekli uyarması ve örnek olması gerekiyor. Sadece kendimizi değil çevremizi de zor duruma düşüreceğimizi unutmamamız gerekiyor."

Çin Halk Cumhuriyeti, Hakkari, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:06 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Sonda alınması gereken kararı başta alıp travmaya sebep olmamalıyız Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor         
16:08
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:01
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı         
15:58
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz         
15:51
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu         
15:36
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı         
15:33
TMSF, TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak         
15:31
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak         
15:30
Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor? Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor?         
15:30
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 17:44:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkarili kanaat önderlerinden "Evde kal" çağrısına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]