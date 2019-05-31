Son Dakika Haberleri: Hakkarili müzisyenlerden örnek davranış
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Hakkarili müzisyenlerden örnek davranış

32 dakika önce

Hakkari'de bir grup müzisyen Ramazan gecelerinde düzenledikleri iki ayrı konserde elde ettikleri yardımları dar gelirli ailelere ulaştırdı.

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Hakkari'de bir grup müzisyen Ramazan gecelerinde düzenledikleri iki ayrı konserde elde ettikleri yardımları dar gelirli ailelere ulaştırdı.

Hakkari'de sevilen ve sayılan bir grup müzisyen, Ramazan gecelerine hem renk katmak, hem de dar gelirli ailelere maddi destek vermek için bir süre önce Tekno-Ensa önünde ve kent parkta iki ayrı konser verdiler. Konserlerde elde edilen yardımları dar gelirli ailelere dağıtmaya başlayan müzisyenler, emeği geçenlere ve destek veren vatandaşlara teşekkür ettiler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:32 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
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