Hakkarili öğrenci kitapları tersten okuyor - Son Dakika
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Hakkarili öğrenci kitapları tersten okuyor

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4. sınıf öğrencisi Ömer Işık'ın kitapları tersten okuyorİlkokul birinci sınıfta kitapları tersten okumaya başlayan Işık, 3 yıldan bu yana kitapları önce düz sonra da tersten okuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4. sınıf öğrencisi Ömer Işık'ın kitapları tersten okuyor

İlkokul birinci sınıfta kitapları tersten okumaya başlayan Işık, 3 yıldan bu yana kitapları önce düz sonra da tersten okuyor.

Zamanla tersten okuma alışkanlığını artıran Işık, evde kendisiyle sohbet edenlere tersten cevap vererek yeteneğini geliştirmeye çalışıyor.

Ömer Işık'ın halası Halime Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ömer'in durumunu 3 yıl önce fark ettiklerini söyledi.

Okuma yazma öğrenen Ömer'in okuduğu kitapları daha sonra tersten okumaya başladığını anlatan Işık, şunları kaydetti:

"İlk başlarda kısa kısa cümleleri tersten çevirip okuyordu. Şimdi hikaye kitabını alıp rahatlıkla önce düz sonra tersten okuyabiliyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım sadece bir defa televizyon programında görmüştüm. Amacım Ömer'in kendine olan öz güvenini sağlamak."

Birinci sınıfta öğretmeninin kendisinden kitap okumasını istediğini belirten Ömer Işık, "Ondan sonra da tersten okumaya başladım. Üç yıldır kitapları önce düz sonra ters okuyorum. Şimdi tersten daha hızlı konuşmaya başladım." dedi.

Hakkarili öğrenci kitapları tersten okuyor

Ömer Işık, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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