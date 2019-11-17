Hakkarili öğrenciler 7 günlük geziye gönderildi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Hakkari merkez ve ilçelerinden 42 öğrenci, 7 günlük İstanbul, Ankara ve Çanakkale gezisine gönderildi.

Okulların ara tatile girmesiyle uygulanmaya başlanan proje kapsamında öğrenciler, üç ilin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulacak.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, valilik önünde bir araya geldiği öğrencilerle sohbet ederek, gezi kapsamında yapılacak etkinliklere değindi.

Projenin önemini vurgulayan Akbıyık, öğrencilerin bir hafta boyunca üç ili kapsayan dolu dolu bir programa katılacağını söyledi.

Geziye katılan öğrenciler, Akbıyık'ın konuşmasının ardından söz konusu illere gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Sabah Saklı katıldı.