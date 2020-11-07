Hakkarili öğrenciler, geleceklerini yetenek keşif atölyeleri ile şekillendirecek - Son Dakika

Hakkarili öğrenciler, geleceklerini yetenek keşif atölyeleri ile şekillendirecek

07.11.2020 11:07

Hakkari Üniversitesince çeşitli ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle uygulanacak Avrupa Birliği (AB) projesiyle, lise öğrencilerinin geleceklerini yeteneklerine göre şekillendirmelerine katkı sağlanacak.

Hakkari Üniversitesince çeşitli ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle uygulanacak Avrupa Birliği (AB) projesiyle, lise öğrencilerinin geleceklerini yeteneklerine göre şekillendirmelerine katkı sağlanacak.

Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezindeki (HÜSEM) öğretim görevlilerince, meslek lisesi öğrencilerinin yeteneklerine uygun bölümleri seçmeleri ve okula devamlılıklarını sağlamak amacıyla AB Erasmus Programı kapsamında "Gelecek Seçimlerine Destek" projesi hazırlandı.

AB'ye sunulan 239 proje arasında kabul edilen 30 projeden biri olan ve yaklaşık 2,5 milyon lira hibe almaya hak kazanan proje, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Türkiye Uzman Koçlar Derneği, İtalya, İngiltere, Slovenya ve Hollanda'dan 4 sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle uygulanacak.

HÜSEM koordinatörlüğünde yürütülecek ve 30 ay sürecek proje çerçevesinde Hakkari'de ve söz konusu ülkelerde toplantılar gerçekleştirilecek, kentte yetenek keşif atölyeleri kurulacak, rehber öğretmenlere koçluk eğitimi verilecek ve velilerle görüşme yapılacak.

Öğrenciler yeteneklerine uygun mesleğe kanalize edilecek

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve proje yürütücüsü Ali Can Gözcü, AA muhabirine, HÜSEM olarak kentin sorunları ve geliştirilmeye açık alanlarla ilgili neler yapılabileceği konusunda çeşitli projeler üzerinde durduklarını söyledi.

Avrupa Birliğinin desteklediği projeler üzerine yoğunlaştıklarını belirten Gözcü, "Kentimizin genç nüfus oranı yüksek. Burada çok yetenekli gençlerimiz var. Hem gençlerimizin yeteneklerini keşfedebileceğimiz hem de öğrencilerin okulu bırakmalarının önüne geçilmesine katkı sağlayabileceğimiz proje düşündük ve bunun üzerine Gelecek Seçimine Destek Projesi'ni hazırladık." dedi.

Projenin, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmesine yardımcı olacağını anlatan Gözcü, şunları kaydetti:

"239 proje içinden kabul edilen 30 projeden biri oldu. Bütçesi en yüksek 6'ncı projedir. Projenin amacı özellikle meslek lisesi öğrencilerinin kariyerlerini ve geleceklerini planlamada profesyonel koçluk, danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Danışmanlık ve rehberlik hizmetinin yanı sıra bu çalışmaların takibini sağlamak için mobil uygulama geliştireceğiz. Bu proje ile yetenek keşif atölyeleri oluşturacağız. Burada da öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracağız. Liselerdeki psikolojik rehberlik ve danışmanlık alanındaki öğretmenlerimize de AB standartlarında eğitim verilecek. Bu eğitim sayesinde öğrencilerin yeteneklerine uygun mesleğe kanalize edilmesini sağlayacağız."

Bu çerçevede ailelerle de öğrencilerin yetenekleri konusunda bire bir görüşme yapacaklarını dile getiren Gözcü, şöyle devam etti:

"Bir öğrencinin kalem tutuş şekli bile bize çok şey ifade edebilir. Bu proje aynı zamanda üniversitemiz tarafından yürütülen AB teknik projeleri kapsamındaki büyük bütçeli ilk projemiz. Geliştirilecek eğitim modülleri ve uygulamalarla kariyer seçiminde verimlilik ve okul bırakma eğiliminde düşüş sağlanacak. Bu model tüm Türkiye'ye rehberlik edebilecek bir model olacak. Faaliyetlere 2 ay içinde başlayacağımızı tahmin ediyorum. Bazı toplantıları yurt dışında, bazılarını da yurt dışındaki ortaklarımızın katılımıyla burada yapacağız."

Hakkarili öğrenciler, geleceklerini yetenek keşif atölyeleri ile şekillendirecek
Hakkarili öğrenciler, geleceklerini yetenek keşif atölyeleri ile şekillendirecek
Hakkarili öğrenciler, geleceklerini yetenek keşif atölyeleri ile şekillendirecek
Hakkarili öğrenciler, geleceklerini yetenek keşif atölyeleri ile şekillendirecek

Avrupa Birliği, Hakkari, toplum, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkarili öğrenciler, geleceklerini yetenek keşif atölyeleri ile şekillendirecek - Son Dakika


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