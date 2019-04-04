Son Dakika Haberleri: Hakkarili Öğrenciler Muğla'yı Gezecek

Hakkarili Öğrenciler Muğla'yı Gezecek

1 saat önce

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 40 öğrenci, 3 günlük gezi için Muğla'ya gönderildi.

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 40 öğrenci, 3 günlük gezi için Muğla'ya gönderildi.

Vali İdris Akbıyık, Valilik önünde bir araya gelen öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti. Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, projenin öğrencilere güzel deneyimler kazandırdığını söyledi.

Hakkari'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında 250 öğrenciyi bu kapsamda çeşitli illere gönderdiklerini belirten Akbıyık, şunları dile getirdi:

"Bir önceki dönem binin üzerinde öğrenci gitti. İnşallah bütün çocuklarımız Türkiye'nin her yerini görsünler, tarihi, turistik, kültürel zenginliklerini görsünler. İstanbul'u da Muğla'yı da Ankara'yı da... Bu gezi şüphesiz onların gelişimine, ileride eğitimine katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, eşi Emine Hanım'a ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz."

İl merkezi ve Yüksekova ilçesinden 20'şer olmak üzere 40 kişilik öğrenci grubu, Vali Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından Muğla'ya gitmek üzere Van'a uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:12 Kaynak: AA

Hakkari, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti İsim Benzerliği CHP Sancaktepe Adayının Başını Yaktı Milyonların Maaş Zammı İçin Üç Adım Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:36:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkarili Öğrenciler Muğla'yı Gezecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]