Hakkarili Öğrenciler Muğla'yı Geziyor

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Hakkari'den 40 öğrenci, 3 günlük gezi için Muğla'ya geldi.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Hakkari'den 40 öğrenci, 3 günlük gezi için Muğla'ya geldi.





Proje kapsamında kentte misafir edilen 40 öğrenci ve 5 öğretmen, Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi ile Muğla Valiliğini ziyaret etti.





Öğrencileri burada Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve diğer yetkililer karşıladı.





Vali Civelek, projenin amacının iller arasındaki arkadaşlık, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek gönülden gönüle köprü oluşturmak olduğunu söyledi.





Hakkari'den gelen öğrencileri Muğla'da ağırlamaktan mutlu olduklarını vurgulayan Civelek, öğrencilere 3 günlük gezilerinde doyasıya eğlenmeleri tavsiyesinde bulundu.





Civelek ve protokol üyeleri misafir öğrencilere Muğla hatırası olarak çeşitli hediyeler verdi.





Daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde hayvanat bahçesini gezen öğrenciler, Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro Grubu'nun oyunlarını izledi.



Öğrenciler yarın da Sakin Kent Akyaka Mahallesi ile Marmaris ilçesini gezecek.

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