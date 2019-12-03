Son Dakika Haberleri: Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı
Son Dakika Spor Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı - Son Dakika Spor

Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle halı saha maçı yaptı.

Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı, System.String[]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle halı saha maçı yaptı.


Her yıl olduğu gibi bu yılda Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kursu kapsamında öğretmen ve öğrenciler ile TDP Şubenin polisleri halı saha maçında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen maçta, TDP Şube ve ÇOGEP kurs öğretmen ve öğrencileri 1-1 berabere kaldı.


Polis ağabeyleriyle halı sahada futbol maçı oynamanın heyecanını yaşadıklarını anlatan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan TDP polisine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti!
Abdullah Avcı, taraftarlarla barışmasının ardından Metin Tekin'in sözlerini hatırlattı Sosyal medyada yankılanan fanatik Fenerbahçeli aile Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 15:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]