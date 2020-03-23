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Hakkarili öğrencilerden "evde kal" uyarılarına videolu destek
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüse karşı hazırladıkları video ile evde kalma çağrısı yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüse karşı hazırladıkları video ile evde kalma çağrısı yaptı.
Koronavirüse karşı farkındalık yaratmak isteyen Büyükçiftlik Anaokulu öğrencileri, "bizim için ev de kal" sloganıyla video hazırladı.
Velilerin desteğiyle hazırlanan videoda çocuklar, büyüklerine evde kalmaları çağrısında bulundu.
Sosyal medyadan paylaşılan video, yoğun ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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